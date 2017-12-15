Ежегодно в мире от осложнений, вызванных гриппом, умирает 650 тысяч человек - ВОЗ

Ежегодно 650 тысяч человек умирают от респираторных заболеваний, связанных с сезонным гриппом, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Читайте такжеМедики предупреждают, что в холодные и ветреные дни высокий риск сердечного приступаНаибольшему риску подвержены люди старше 75 лет, а также жители беднейших регионов планеты. Чаще всего в результате осложнений, вызванных гриппом, умирают в Африке к югу от Сахары, на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии.

Обнародованные данные значительно превышают предыдущие подсчеты, сделанные более 10 лет назад. Тогда общемировое количество смертей от гриппа составляло от 250 до 500 тысяч. Эксперты отмечают, что на этот раз проводился более широкий анализ данных. В частности, специалисты собрали информацию из большего числа стран.

В ВОЗ рекомендуют ежегодно делать прививку от гриппа, чтобы избежать как самого заболевания, так и возможных осложнений. Вакцинация особенно важна для пожилых людей, беременных женщин и медицинских работников.