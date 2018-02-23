Чем опасен длительный просмотр телевизора: комментарии медиков

Часто проводящие время за телевизором люди страдают венозным тромбозом в 1,7 раза чаще, чем те, кто предпочитает другой досуг.

Ученые из Миннесотского университета в США предупреждают об опасности, связанной с просмотром телевизора.

Длительный просмотр телепередач увеличивает риск венозного тромбоза, пишет Science Daily.

Читайте такжеПросмотр телевизора способствует истончению костей человека - открытиеМедики проанализировали данные о 15 тысячах американцев, собранные за 24 года наблюдений. Людей постоянно спрашивали об их состоянии и здоровье. Венозный тромбоз обнаружили у 691 человека.

Удалось установить, что при одинаковой физической нагрузке, часто проводящие время за телевизором люди страдают венозным тромбозом в 1,7 раза чаще, чем те, кто предпочитает другой досуг.

«Эти результаты показывают, что даже те люди, которые регулярно занимаются физическими упражнениями, не должны игнорировать потенциальный вред длительного нахождения в сидячем положении, например, при просмотре телевизора», — заметил соавтор исследования Ясухико Кубота.

Венозный тромбоз заключается в образовании тромбов внутри вен. Чаще всего этот процесс затрагивает сосуды на ногах. Заболевание может вызывать закупорку легочной артерии, что при отсутствии лечения приводит к летальному исходу.