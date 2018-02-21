Ежегодно по всему миру до месяца не доживают 2,6 млн новорожденных - ЮНИСЕФ

Самая благоприятная страна для новорожденных – Япония.

Каждый год по всему миру до месяца не доживают 2,6 млн. новорожденных.

Это данные из нового исследования Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). Оно показывает, насколько велик разрыв в этой области в глобальном масштабе.

Читайте также220 тысяч детей на востоке Украины живут под угрозой взрыва мин - ЮНИСЕФСамая благоприятная страна для новорожденных – Япония. Там умирает лишь один из 1 111 младенцев. Хуже всего дело обстоит в Пакистане: там гибнет один из каждых 22 родившихся детей. В первой десятке стран, где успешно борются с детской смертностью – Эстония и Беларусь.

По данным авторов исследования, у детей, родившихся в благополучных странах, в 50 раз больше шансов выжить в первые месяцы, чем там, где уровень младенческой смертности высок. Большинство таких государств находится в Африке южнее Сахары, где вследствие бедности, конфликтов и слабости государственных институтов у беременных женщин гораздо меньше возможностей получить необходимый уход и помощь.

«За четверть века нам удалось сократить смертность детей до пяти лет почти вполовину, однако мы не умели добиться успехов в том, что касается выживания новорожденных в течение первого месяца жизни, - констатировала Исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Форе. - Учитывая, что их смерть можно предотвратить, ясно, что мы фактически обрекаем на смерть самых бедных малышей».

В докладе ЮНИСЕФ приводятся средние показатели младенческой смертности в странах с высоким уровнем дохода и в бедных государствах: это, соответственно, 3 смертельных случая на тысячу детей и 27 на тысячу.

Авторы исследования утверждают, что если к 2030 году бедные страны смогли бы сравняться по тому показателю с богатыми, то было бы спасено 16 миллионов детских жизней.

Главные причины детской смертности – недоношенность, осложнения во время родов и инфекции, такие как пневмония или сепсис. Многие из них можно ликвидировать – для этого нужны опытные акушерки и соответствующие условия, включая наличие чистой воды и средств дезинфекции. Важный фактор выживания новорожденных – грудное вскармливание в первые часы жизни, контакт с матерью и полноценное питание.

Читайте такжеУченые объяснили вероятную причину внезапной смерти младенцевА между тем, если в Норвегии, например, на каждые 10 тысяч жителей приходится 218 врачей, медсестер и акушерок, то в Сомали это соотношение - 1 врач на 10 тысяч человек.

«Каждый год по всему миру до месяца не доживают 2,6 млн. новорожденных. Миллион из них погибает в первый же день, - отметила глава Детского фонда Генриетта Форе. – Мы знаем, что подавляющее большинство этих малышей можно спасти, и для этого существуют недорогие качественные меры. Для того, чтобы эти дети сделали свои первые шаги, несколько несложных шагов должны сделать все мы».

ЮНИСЕФ запускает глобальную кампанию «Жизнь каждому ребенку». Это призыв к правительствам, медикам, спонсорам, бизнесменам, семьям принять все меры для того, чтобы каждый появившийся на свет ребенок остался жив.