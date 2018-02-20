Корь возвращается в Европейский регион ВОЗ: в 2017 году по сравнению с предыдущим число заболеваний корью выросло в 4 раза.

Украина - в тройке европейских стран с самыми высокими показателями заболеваемости корью.

Как сообщают во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), самые крупные вспышки кори наблюдались в Румынии, Италии и в Украине.

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По данным ВОЗ, в 2016 году в Европейском регионе ВОЗ было зарегистрировано рекордно низкое число случаев этого заболевания – 5273. Однако в следующем, 2017-м, оно превысило 21 тысячу, причем 35 человек умерли.

«Каждый новый случай кори в Европе напоминает нам о том, что невакцинированные дети и взрослые, где бы они ни жили, находятся в группе риска инфицирования и сами могут способствовать дальнейшему распространению болезни, - заявила директор Европейского регионального бюро ВОЗ Жужанна Якаб. - Свыше 20 000 случаев кори и 35 потерянных жизней за один лишь 2017 год – это настоящая трагедия, и мы не можем смириться с такой ситуацией».

В Румынии, Италии и в Украине, больше всех пострадавших от кори, по данным ВОЗ, сократились масштабы плановой иммунизации, наблюдался неизменно низкий уровень вакцинации в маргинализированных группах, происходили перебои в поставках вакцин, а система эпиднадзора в целом работала неэффективно.

Крупные вспышки кори и краснухи в 2017 году произошли еще в 12 странах, включая Великобританию, Германию, Грецию, РФ, Сербию и Францию. К концу года вспышки удалось погасить.

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По состоянию на конец 2016 года эндемичную передачу кори прервали 42 из 53 стран региона. В то же время, напоминают в ВОЗ, вспышки болезни будут продолжаться до тех пор, пока надлежащую защиту не получит каждый ребенок и взрослый из группы риска. 20 февраля министры здравоохранения из 11 стран региона обсудят дальнейшие совместные шаги по выполнению к 2020 году целей, касающихся вакцинации, в том ликвидации кори и краснухи.