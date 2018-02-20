Ученые признают, что здоровый образ жизни не гарантирует долгой жизни
12:28, 20 февраля 2018Зарубежные новости
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Многие долгожители курят, выпивают, имеют лишний вес, злоупотребляют кофе и никогда не бросают работу, даже самую тяжелую.
Секрет долголетия - позитивный взгляд на жизнь, трепетное отношение к тесным связям с людьми и активность / REUTERS
Ученые бьются над секретом долголетия, врачи призывают вести здоровый образ жизни. Но, как показывает статистика, многие долгожители курят, выпивают, имеют лишний вес, злоупотребляют кофе и никогда не бросают работу, даже самую тяжелую, пишет The Daily Mail.
Еще у них находят признаки токсичных белков в мозге, связанных с деменцией, но не симптомы этого недуга. При этом у этих людей мозг работает лучше, чем у 50-летних.
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