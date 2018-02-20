Ученые признают, что здоровый образ жизни не гарантирует долгой жизни

12:28, 20 февраля 2018
Зарубежные новости
397 0
REUTERS

Еще у них находят признаки токсичных белков в мозге, связанных с деменцией, но не симптомы этого недуга. При этом у этих людей мозг работает лучше, чем у 50-летних. 

Читайте такжеУченые из Дании назвали простой способ долгой и здоровой жизниЭксперты Северо-Западного университета исследовали состояние людей 80-100 лет без когнитивного упадка. Оказалось, вопреки ожиданием, у долгожителей нет повышенной экспрессии гена APOE 22, который, как считается, спасает от деменции. Единственная общая черта - позитивный взгляд на жизнь, трепетное отношение к тесным связям с другими людьми и активность, а вот диета особо не производила эффекта. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #медицинские исследования#факторы долголетия