Ученые признают, что здоровый образ жизни не гарантирует долгой жизни

Многие долгожители курят, выпивают, имеют лишний вес, злоупотребляют кофе и никогда не бросают работу, даже самую тяжелую.

Ученые бьются над секретом долголетия, врачи призывают вести здоровый образ жизни. Но, как показывает статистика, многие долгожители курят, выпивают, имеют лишний вес, злоупотребляют кофе и никогда не бросают работу, даже самую тяжелую, пишет The Daily Mail.

Еще у них находят признаки токсичных белков в мозге, связанных с деменцией, но не симптомы этого недуга. При этом у этих людей мозг работает лучше, чем у 50-летних.

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