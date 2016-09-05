Итальянские ученые раскрыли секрет здорового долгожительства

Итальянские ученые из Университета Сапиенца (Sapienza University) совместно с исследовательской группой из Медицинской школы Сан-Диего (San Diego School of Medicine) получили первые результаты исследований, которые были проведены ими в итальянской деревне Аччароли, сообщает Медпортал.

Жители этого населенного пункта отличаются высокой продолжительностью жизни и крепким здоровьем – даже в преклонном возрасте у них реже развиваются заболевания сердца, деменция и другие хронические болезни. Удивительно и то, что количество долгожителей было примерно одинаковым среди мужчин и женщин – обычно женщины живут дольше мужчин.

Сами жители считают, что секрет их долголетия – правильное питание. Они придерживаются так называемой средиземноморской диеты, их рацион богат свежими овощами и фруктами, оливковым маслом и рыбой. Они поясняют, что едят все натуральное – выращивают овощи и фрукты, содержат кур и кроликов, ловят рыбу. Кроме того, место, где расположена деревня отличается хорошей экологией – Аччароли находится вдалеке от крупных населенных пунктов и производств.

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