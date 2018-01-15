Во Львовской области по состоянию на 15 января зарегистрирована вспышка кори.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Львовской ОГА со ссылкой на данные департамента здравоохранения облгосадминистрации.

«На сегодняшний день, 15 января, во Львовской области зарегистрирована вспышка кори. В течение 2017 года было диагностировано 114 случаев кори, из них 50 - в декабре прошлого года. За две недели 2018 года уже фиксируется 75 обращений с клиническими признаками кори», - говорится в сообщении.

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Как отметила директор департамента здравоохранения Львовской ОГА Ирина Микичак, вакцинация против кори в 2017 году в области составила 75 процентов.

«На данный момент проводится вакцинация детей в возрасте 1 год и 6 лет, а также детей, которые по определенным причинам не были привиты своевременно», - сообщила она.

Микичак также отметила, что вакциной против кори европейского качества обеспечены все учреждения здравоохранения области в полном объеме.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на брифинге городской голова Львова Андрей Садовый сообщил, что в городе с начала этого года корью заболели 74 человека, из них 49 - дети. Он отметил, что превышен барьер в одной из школ Сиховского района, там объявлен карантин.