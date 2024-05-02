Речь идет, в частности о парках отдыха "Пуща-Водица" и "Наталка".

3 мая в парках Оболонского района Киева проведут акарицидную обработку газонов. Как отмечается в сообщении на сайте Оболонской районной государственной администрации, 3 мая в парках отдыха "Пуща-Водица", "Наталка" и парке на ул. Бережанской, 10-20, будет проводиться акарицидная обработка газонов (от клещей).

"Поэтому просим вас не посещать парки в этот день. Спасибо за понимание!", - призвали в РГА и сообщили, что соответствующие работы начнутся в 07:00.

11 апреля на странице Коммунального объединения "Киевзеленстрой" в Facebook отмечалось, что в Киеве начинают борьбу с клещами. В отдельных парках Днепровского, Шевченковского и Деснянского районов уже осуществили акарицидные обработки зеленых зон.

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Зокрема, у парка "Перемога", парк вздовж вул. Гетьмана Павла Полуботка, парк "Нивки", парк с водными обьектами открытый проспект Романа Шухевича, парк "Муромец", скверы на перетини вул. Миколи Закревского и Александри Экстер, а также у сквери на перетини вул. Миколи Закревского и Милославской.

"Акарицидные мероприятия, которые проводят в соответствии с нормами санитарного законодательства и методическими указаниями, утвержденными Министерством здравоохранения Украины, не несут опасности для людей и животных", - заверили в "Киевзеленстрое".

Тогда же в КО привели перечень адресов, где пройдут плановые акарицидные обработки зеленых зон. Так, в Голосеевском районе это парк им. Максима Рыльского, парк "Покал", лесопарк на ул. Кайсарова, лесопарк возле Совских прудов.

Дарницкий район: парк "Позняки", парк "Партизанская слава", парк "Прибрежный", фитнес-парк "Озеро Лебединое" и парк "Серебряный круг".

В Деснянском районе это парк с водными объектами вдоль проспекта Романа Шухевича, сквер на пересечении ул. Николая Закревского и Александры Экстер, сквер на пересечении ул. Николая Закревского и Милославской, парк "Муромец".

Днепровский район - парк "Победа", парк вдоль ул. Гетмана Павла Полуботка, парк на Русановской набережной; Оболонский район - парк "Пуща-Водица", парк "Наталка" и парк на ул. Бережанский, 10-20.

Печерский район: Наводницкий парк, парк Славы, Печерский ландшафтный парк, парк "Аскольдова могила", зеленые зоны бульвара Марии Приймаченко, склоны Набережного шоссе, Надднепрянское шоссе, Парковая дорога, сквер Марии Заньковецкой, бульвар Леси Украинки, Мариинский парк, Городской сад, Крещатый парк.

Подольский район: сквер на горе Уздыхальница, Замковая гора, Куреневский парк, парк возле кинотеатра Шевченко, парк "Кинь-Грусть", зеленая зона на ул. Тираспольской, площадь Валерия Марченко, Сырецкий гай (озера), сквер по проспекту Правды, сквер им. Кузьмы Скрябина, зона отдыха "Виноградарь".

Святошинский район: парк "Совки", парк им. генерала Потапова, парк на ул. Ореста Васкула, сквер на ул. Михаила Котельникова 26-32/11; Соломенский район: парк "Отрадный", Соломенский ландшафтный парк, парк "Орленок", парк "Спутник", Протасов Яр и парк "Совская Балка".

В Шевченковском районе это парк "Нивки", парк "Сырецкий", сквер на ул. Рижской, парк "Сырецкий гай", сквер на углу ул. Владимира Винниченко и Павловской, парк "Владимирская горка", парк на склонах Пейзажной аллеи, парк на склонах Смородинского спуска, сквер им. Котляревского, парк Шевченковского района, мемориал "Бабий яр", парк им. Ивана Багряного, сквер на ул.

Новости Киева - детали

Ранее в Киевской городской государственной администрации отметили, что в Киеве в этом году не планируют открывать пляжный сезон. На заседании Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА было принято решение о том, чтобы в Киеве не открывать пляжный сезон, учитывая действие военного положения.

"Как и предыдущие два года, гражданам не рекомендуют посещать пляжи и зоны отдыха, чтобы избежать массового скопления людей, что помешает их беспрепятственному доступу к укрытиям и убежищам во время воздушной тревоги", - отметили в городской власти.

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