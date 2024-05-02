Новое исследование показывает, что с пожилые люди становятся более одинокими, чем в другие периоды жизни.

Среди людей с более высоким уровнем стойкого одиночества непропорционально много женщин, которые имеют более низкий доход и менее образованы.

Новое исследование показывает, что с возрастом люди, как правило, становятся более одинокими, пишет Independent. Исследование показало, что одиночество имеет U-образную форму: оно выше в молодом и старшем возрасте и наименьшее в среднем возрасте, когда люди заняты работой, вступают в брак или воспитывают детей.

Результаты показывают, что молодые люди могут чувствовать себя более одинокими, когда пытаются изменить жизнь, например, найти работу или получить образование, в то время как пожилые люди могут чувствовать себя одинокими, поскольку теряют партнеров или начинают страдать от проблем со здоровьем.

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Ученых поразило, насколько последовательным является всплеск одиночества в пожилом возрасте.

Исследование показало, что среди людей с более высоким уровнем стойкого одиночества непропорционально много женщин, которые имеют более низкий доход, были разведенными или овдовевшими, курили или имели худшее когнитивное, физическое или психическое здоровье.

Автор исследования Эйлин Грэм, доцент кафедры медицинских социальных наук Медицинской школы Файнберга Северо-Западного университета сказала: "Поразительно то, насколько последовательным является рост одиночества в пожилом возрасте.

"Существует много доказательств того, что одиночество связано с ухудшением здоровья, поэтому мы хотели понять, кто одинок и почему люди становятся более одинокими с возрастом, чтобы мы могли начать искать способы смягчить это", - прокомментировала она.

Грэм сказала, что результаты подчеркивают необходимость устранения социальных различий, таких как уровень образования и низкий доход, на протяжении всей взрослой жизни, чтобы снизить уровень одиночества среди пожилых людей.

Новости об одиночестве

Преподаватель Университета Бата в Британии Сэм Карр, который изучает одиночество в течение последних шести лет, дал один простой совет, как с ним справляться. Совет Карра соответствует совету главного хирурга США доктора Вивека Мурти, который в прошлом году заявлял об американской "эпидемии одиночества и изоляции", называя ее "недооцененным кризисом общественного здравоохранения".

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