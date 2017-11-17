Киевские больницы готовятся к сезонному росту заболеваемости гриппом и ОРВИ

В Киеве коммунальным медицинским заведениям поручено готовиться к эпидемическому подъему заболеваемости гриппом и ОРВИ.

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Об этом говорится в распоряжении КГГА от 14 ноября №1417 «Об организации профилактических мероприятий по защите населения Киева от заболеваний гриппом и острыми респираторными инфекциями в эпидемический период 2017-2018 годов», текст которого обнародован на официальной странице киевской власти.

Согласно документу, соответствующую работу должны провести Департамент здравоохранения КГГА, Департамент социальной политики, КП «Фармация», Департамент образования и науки, молодежи и спорта КГГА.

Так, Департамент здравоохранения должен подготовить медицинские учреждения к приему пациентов в период эпидемии, создав необходимый запас противовирусных, лекарственных препаратов, антисептических и дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты медицинских работников, специальной медицинской аппаратуры, тест-систем.

Также Департамент должен организовать повышение квалификации медработников по вопросам диагностики, лечения и профилактики гриппа и ОРВИ; обеспечить забор материала от больных гриппом и ОРВИ с тяжелой клинической картиной, чтобы идентифицировать возбудителя заболевания.

Кроме того, в рамках предсезонной иммунопрофилактики гриппа провести профилактические прививки против гриппа медицинским работникам учреждений здравоохранения, оказывающим первичную и экстренную медицинскую помощь, работникам приемных отделений медучреждений, а также работникам и воспитанникам домов ребенка, подчиненных департаменту, за счет городской целевой программы «Здоровье киевлян» на 2017-2019 годы.

«На период возможного интенсивного подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ предусмотреть привлечение дополнительного медперсонала для своевременного оказания медицинской помощи жителям; предусмотреть выделение дополнительного количества коек для госпитализации больных и оперативное их развертывания в случае обострения эпидемической ситуации», - говорится в распоряжении.

В свою очередь, «Фармация» должна обеспечить аптечную сеть достаточным количеством противовирусных, лечебных и витаминных препаратов, средств неспецифической профилактики гриппа и ОРВИ, а также средств защиты (маски, резиновые перчатки и т.п.) и непрерывную их реализацию.

Прививки против гриппа, согласно распоряжению, будут проведены в предэпидемический период работникам Департамента соцполитики и сотрудникам подчиненных ему учреждений, учреждений и организаций.

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Как сообщал УНИАН, пик заболеваемости гриппом и ОРВИ прогнозируется на январь-февраль 2018 года.

Ранее в КГГА информировали, что в столице осуществить вакцинацию можно в 19 медицинских учреждениях. Как отмечалось, прививки жителям Киева проводится независимо от места жительства. Медицинская составляющая (осмотр врача, консультация, сама процедура) - бесплатно. Специальной подготовки для вакцинации против гриппа не требуется.

По данным КГГА, по состоянию на 13 ноября, показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ ниже эпидемиологического порога на 12,2%.