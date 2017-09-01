В Чернигове дочь самой пожилой матери Украины пошла в школу

В Чернигове дочь самой старшей матери Украины Валентины Подвербной - Анна-Мария - пошла в первый класс.

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Как передает корреспондент УНИАН, девочка стала ученицей 1-Е класса общеобразовательной школы №35, расположенной в микрорайоне Масаны, где она проживает с матерью. Ребенку исполнилось 6 лет в феврале.

На торжественной линейке к Подвербной и ее дочери было приковано внимание журналистов, поэтому женщина закрывала девочку от камер.

Как сообщила журналистам директор школы Наталья Фара, Подвербная просила ничего не рассказывать о ребенке.

По ее словам, 1-Е класс насчитывает 22 ученика, он является интернациональным, поскольку там будут учиться представители разных народов - украинцы, ромы, грузин, татарин.

В этом году в Черниговской ООШ №35 - шесть первых классов (186 учащихся). В школе проведены меры по энергомодернизации - утеплен фасад, заменены окна и двери, продолжается ремонт крыши. Это единственное в микрорайоне общеобразовательное учреждение, в две смены здесь учатся более 1600 учеников.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2011 года 65-летняя Валентина Подвербная родила девочку и стала самой пожилой матерью Украины. Она неоднозначно и часто агрессивно реагировала на внимание журналистов и общественности к себе. Неоднократно звучали призывы со стороны общественности забрать у нее ребенка, но женщина воспитывает девочку одна.