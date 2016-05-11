В Индии 70-летняя женщина впервые стала матерью

Жительница индийского штата Харьяна впервые стала матерью в 70 лет. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Telegraph.

Далджиндер Каур (Daljinder Kaur) родила первенца в апреле 2016 года, однако информация появилась в СМИ только сейчас. Пожилой женщине удалось забеременеть после того, как она в течение двух лет проходила курс экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). 79-летний супруг Каур стал биологическим отцом ребенка.

Читайте такжеЖенщины смогут рожать в любом возрасте - ученыеВладелец клиники, где обследовалась индианка, Анураг Бишной (Anurag Bishnoi) сказал, что скептически относился к возможности Каур забеременеть, но все тесты подтвердили ее способность выносить ребенка.

Роженица повторила достижение Раджо Деви Лохан (Rajo Devi Lohan). В ноябре 2008 года она стала самой пожилой женщиной в мире, которая забеременела с помощью процедуры ЭКО. Лохан, которой на тот момент было 70 лет, чуть не умерла из-за осложнений, вызванных родами.

Читайте такжеДети, зачатые методом ЭКО, в 2 раза чаще страдают от аутизмаВ апреле 2016 года 55-летняя жительница графства Линкольншир (Великобритания) стала самой пожилой матерью тройняшек в стране. Британка потратила 21 тысячу долларов на процедуру ЭКО и роды. Шэрон Каттс (Sharon Cutts) пришлось сделать ЭКО в одной из клиник на острове Кипр, так как на территории Великобритании подобную операцию делают женщинам до 42 лет.