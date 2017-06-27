Сиротству - нет: благодаря проекту "Наставничество" дети стали более позитивными и открытыми к миру

В интернатах Донецкой области прошел выпускной вечер. Среди детей, окончивших школу, – участники проекта «Наставничество» Фонда Рината Ахметова. Дети не только нашли старших друзей-наставников, но и получили необходимые знания и навыки для жизни за стенами интерната.

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«Больше года Фонд Рината Ахметова реализует проект «Наставничество». Уже можно говорить о важных результатах, которые мы наблюдаем каждый день. Успеваемость детей в школе улучшилась, а благодаря тренингам, мастер-классам, экскурсиям на предприятия и советам наставников, некоторые дети уже определились с будущей профессией», – рассказала руководитель проекта «Наставничество» Наталья Барышпольская.

По словам наставников, благодаря проекту они приобрели настоящих друзей – детей, которым нужны их забота и внимание. Делясь своим жизненным опытом и душевным теплом, они помогли своим воспитанникам подготовиться к самостоятельной жизни, стать более уверенным в себе, определиться с будущей профессией. И они обязательно продолжат свое общение, несмотря на то, что активная часть проекта, после более года работы, завершилась.

«Благодаря проекту Фонда Рината Ахметова я встретила Нину. У меня появился друг. Маленький. Заботливый. Такой, которому хочется дарить тепло, дарить внимание, уделять время. Так сложилось, что Нине нужна поддержка. У меня с ней получилось мгновенное взаимопонимание. Я с радостью делюсь теми знаниями, которые у меня есть. Несмотря на то, что сегодня Нина выпускается из интерната, мы будем продолжать общение. Она мечтает стать педагогом, я очень верю, что у нас все получится, и она поступит в вуз. В любом случае, ей дальше нужна будет жизненная поддержка», – рассказала наставник Юлия Акимова.

Дети делятся позитивными отзывами о проекте. Говорят, что за короткое время в их жизни произошли кардинальные изменения и они уже размышляют, как жить дальше. «В проекте я встретила свою наставницу, она очень общительная. Мы с ней подружились, она помогает мне строить планы на будущее. У нас еще только начало общения. Когда я покину интернат, мы будем чаще встречаться, ездить в разные города, посещать музеи. Она очень веселая у меня, и с ней приятно общаться», – поделилась воспитанница интерната Нина.

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За время работы проекта прошло 11 тренингов, на которых обучили 107 потенциальных наставников. Всего было сформировано 43 пары «наставник-ребенок». Наставники помогали детям определить свой жизненный путь, выбрать профессию.

«Мы можем говорить, что дети становятся более уверенными, позитивными, открытыми к миру. Есть дети, которые ранее были неконтактные, а сейчас открылись. Это позитивные результаты, которых некоторые психологи не могут добиться годами. Некоторые дети из проекта «Наставничество» уже выбрали для себя профессию. Многие определились с местом дальнейшей учебы. Фонд Рината Ахметова подарил детям на выпускной – чемодан вещей, необходимых для обустройства дальнейшей самостоятельной жизни», – отметил координатор проекта «Наставничество» Дмитрий Зубцов.

Фонд Рината Ахметова продолжает проводить мониторинг ситуации в парах и оказывать консультационную поддержку детям и их наставникам, а также социальным службам. «Мы понимаем, что не можем заменить им родителей, но стать хорошими друзьями и оказывать детям-сиротам поддержку – одна из главных задач Фонда. Мы останемся в контакте с детьми и наставниками, для этого мы создаем защищенную коммуникационную площадку в социальной сети Facebook», – подчеркнула Барышпольская.