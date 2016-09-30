Детям, покидающим интернаты, необходима помощь в адаптации к социуму - эксперт
Независимо от того, насколько качественно оказывали психологическую помощь ребенку, он все равно выходит во взрослую жизнь аболютно неподготовленным.
Как передает корреспондет УНИАН, об этом заявила программный директор БФ "СОС Дитячі Містечка" Дарья Касьянова.
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По ее словам, ребенок который травмирован неоднократно - сначала его забрали из биологической семьи, потом из интерната, потом он сложно адаптировался в приемной семье.
"Независимо от того, насколько качественно оказывали психологическую помощь ребенку, он все равно выходит во взрослую жизнь аболютно неподготовленным. У кого-то более развиты навыки, у кого-то менее, но специалисты сегодня подчеркивают, что таким детям очень трудно сделать первый свой шаг во взрослую самостоятельную жизнь. Кто-то ломается, кто-то начинает вести анормальный образ жизни. Есть примеры, когда ребенок просто пропадает и никто - ни социальные службы, ни приемные родители - не знает, где он находится. Нужно думать, как помочь таким детям", - сказала Касьянова.
Она отметила, что в Украине более 13 тысяч детей, лишенных опеки воспитывается в приемных семьях, детских домах семейного типа, около 60 тысяч детей, которые воспитываются под опекой родственников.
"Этим детям необходима помощь в адаптации, они должны знать куда обратиться за помощью в тяжелых ситуациях. Дети сироты, дети лишенные опеки - это уязвимая категория. Очень часто в семьях детей выпускников интернатов есть риск, что их дети, как и они сами когда-то, могут оказаться в интернатах. Нужно порочный круг этот разрывать и максимально помогать детям", - сказала Касьянова.