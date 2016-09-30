Детям, покидающим интернаты, необходима помощь в адаптации к социуму - эксперт

Как передает корреспондет УНИАН, об этом заявила программный директор БФ "СОС Дитячі Містечка" Дарья Касьянова.

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По ее словам, ребенок который травмирован неоднократно - сначала его забрали из биологической семьи, потом из интерната, потом он сложно адаптировался в приемной семье.

"Независимо от того, насколько качественно оказывали психологическую помощь ребенку, он все равно выходит во взрослую жизнь аболютно неподготовленным. У кого-то более развиты навыки, у кого-то менее, но специалисты сегодня подчеркивают, что таким детям очень трудно сделать первый свой шаг во взрослую самостоятельную жизнь. Кто-то ломается, кто-то начинает вести анормальный образ жизни. Есть примеры, когда ребенок просто пропадает и никто - ни социальные службы, ни приемные родители - не знает, где он находится. Нужно думать, как помочь таким детям", - сказала Касьянова.

Она отметила, что в Украине более 13 тысяч детей, лишенных опеки воспитывается в приемных семьях, детских домах семейного типа, около 60 тысяч детей, которые воспитываются под опекой родственников.

"Этим детям необходима помощь в адаптации, они должны знать куда обратиться за помощью в тяжелых ситуациях. Дети сироты, дети лишенные опеки - это уязвимая категория. Очень часто в семьях детей выпускников интернатов есть риск, что их дети, как и они сами когда-то, могут оказаться в интернатах. Нужно порочный круг этот разрывать и максимально помогать детям", - сказала Касьянова.