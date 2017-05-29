В Мариуполе профессиональные футболисты учавствуют в проекте для детей-сирот "Наставничество"

Воспитанники интерната из Мариуполя Донецкой области, которые участвуют в проекте «Наставничество» Фонда Рината Ахметова провели дружественный футбольный матч против профессиональных футболистов «Ильичевца». С инициативой проведения матча выступили дети.

Читайте такжеНаставничество планируют определить формой подготовки детей-сирот к самостоятельной жизни

По словам координатора проекта «Наставничество» в Мариуполе Екатерины Степаниной, подобные мероприятия крайне важны для детей-сирот.

«В рамках проекта «Наставничество» мы проводим разнообразные мероприятия: профориентационные экскурсии, встречи с людьми разных профессий, которые уже добились успехов. Общаясь с ними, наблюдая за их ростом, дети могут отметить определенные факторы, которые помогут им добиться успеха в жизни, – рассказывает Степанина. – Дети видят, что очень многое возможно, главное – желание и усилия».

В этот раз дети получили возможность проявить себя в роли спортсменов, а их наставники наблюдали за игрой с трибун. Стоит отметить, что ребята из проекта – вполне сыгранная команда и в свободное время дети частенько гоняют мяч по полю. Команда «Наставничество» выиграла у «Ильичевца» со счетом 6:4.

«Мы рады учавствовать в таких мероприятиях, которые дарят добро детям. Детям обездоленным, которым из-за жизненных обстоятельств не повезло. У них должна быть мечта и если они мечтают стать футболистами – это прекрасно! Теперь все зависит от них», – подчеркнул главный тренер ФК «Ильичевец» Александр Севидов.

Сами дети отмечают, что их наставники помогают различными советами в учебе и спорте. «Я хочу стать футболистом, каждый день тренируюсь, иногда играю с наставником. После интерната хочу поступить в техникум. Наставник мне всегда помогает в учебе – с алгеброй и английским. Сейчас у меня хорошие оценки и я хорошо учусь», – рассказал участник проекта «Наставничество» Владимир Приходько.

На сегодняшний день в проекте «Наставничество» успешно взаимодействуют 43 пары ребенок-наставник.

«Фонд Рината Ахметова уделяет особое внимание помощи детям-сиротам. Для этих детей важно видеть для себя пример здорового образа жизни. Пример того, что можно добиться успеха, если прикладывать усилия, расти и развиваться. То, что дети впервые наравне сыграли с профессионалами – это самое главное, ведь у детей появилась уверенность в себе, вера в победу. Для них это действительно важно и ценно», – рассказала Наталья Барышпольская, руководитель программы «Сиротству – нет!» Фонда Рината Ахметова.