В Киеве подполковника медслужбы приговорили к 8 годам тюрьмы за госизмену

Дарницкий районный суд города Киева приговорил подполковника медицинской службы к 8 годам тюремного заключения за совершение госизмены и дезертирства и переход на службу в армию РФ в период незаконной аннексии Крыма Россией в 2014 году.

Читайте такжеНа Донетчине задержали главного врача во время получения взяткиОб этом сообщил заместитель генерального прокурора – главный военной прокурор Анатолий Матиос на своей странице в Facebook.

«Заместителю начальника Центра подготовки личного состава ВВС и ВМС Украины «Судак» подполковнику медицинской службы С. оглашен приговор Дарницким районным судом города Киева за совершение госизмены и дезертирства, а также переход на службу в российскую армию в период аннексии Крыма», – отметил он.

Читайте такжеВ Николаевской области на полигоне умер мобилизованныйПо словам Матиоса, государственное обвинение поддерживал военный прокурор Дарницкого гарнизона Киева Николай Петришен.

«Суд сегодня огласил приговор – по совокупности совершенных преступлений подполковник получил восемь лет реального лишения свободы», – добавил главный военный прокурор.