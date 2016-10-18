ВР обязала студентов-медиков и фармацевтов проходить военную подготовку офицеров запаса медслужбы

Верховная Рада Украины приняла закон о внесении изменений в статью 11 закона «О воинской обязанности и военной службе» (относительно прохождения студентами высших медицинских, фармацевтических учебных заведений военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса медицинской службы в обязательном порядке) (№2210а).

Как передает корреспондент УНИАН, «за» это решение проголосовали 238 народных депутатов из 331, зарегистрированного в сессионном зале.

Читайте такжеВ Минздраве наградили волонтеров Первого добровольческого мобильного госпиталя им.ПироговаЗаконом устанавливается, что военную подготовку по программе подготовки офицеров запаса медицинской службы в обязательном порядке проходят граждане Украины, которые получают образовательную степень высшего образования в высших медицинских, фармацевтических учебных заведениях, пригодные к военной службе по состоянию здоровья и морально-деловым качествам.

Читайте такжеИзраиль готов делиться с Украиной опытом в сфере военной медициныСреди прочего определяется, что порядок проведения военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса определяется правительством по представлению Министерства обороны, согласованным с центральным органом исполнительной власти в области образования и науки, а подготовки офицеров запаса медицинской службы - также с центральным органом исполнительной власти в области здравоохранения.

Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.