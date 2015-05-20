Украине необходимо принять Военно-медицинскую доктрину

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь во время парламентских слушаний "О Военно-медицинской доктрине Украины".

По словам заместителя председателя парламента Оксаны Сыроид, в Украине "фактически нет военной медицины". "Она была уничтожена задолго до того, как мы попали в этот зал, она уничтожалась сознательно, методично. К сожалению, мы столкнулись с войной, имея полную несостоятельность спасать наших военных", - сказала она.

Сыроид заявила, что сегодня "основной груз" в сфере военной медицины лег на плечи волонтеров и отдельных "энтузиастов в сфере государственного управления". Формирование полноценной Военно-медицинской доктрины для нас сегодня один из важнейших приоритетов, добавила она.

В свою очередь, заместитель министра обороны Юрий Гусев отметил, что 14 ноября президент Украины подписал указ, которым определил задания разработки Военно-медицинской доктрины. "Это как заповедь для военных медиков, куда и как должна развиваться военная медицина... Куда и как должна развиваться вообще медицина в случае, когда страна сталкивается с нападением, с вооруженным конфликтом, и как должны координироваться действия военной медицины и гражданской для того, чтобы лучше сохранить жизни наших парней, наших военнослужащих", - сказал он.

По словам Гусева, проект доктрины подготовлен, но он еще не окончательный. "Позавчера состоялось совещание в Министерстве обороны Украины... И мы за последние два дня значительно доработали эту доктрину", - сообщил он.

Заместитель министра обороны подчеркнул, что доктрину, "безусловно, нужно принимать".

По его мнению, в доктрине необходимо предусмотреть "золотые правила", которые есть в странах НАТО. Это, в частности правило "золотой минуты", в течение которой должна быть оказана первая неотложная помощь, правило "золотого часа", в течение которого должна состояться эвакуация с поля боя и оказание медицинской помощи в полевом госпитале, правило "первых шести часов", за которые пострадавшему должна быть предоставлена уже полноценная госпитальная помощь.

"Я убежден в том, что сейчас надо решать и предусматривать те правила и менять законодательство для того, чтобы первая минута, "золотая минута жизни" не осталась в стороне", - сказал Гусев.

Председатель Комитета ВР по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец выразила мнение, что необходимо возобновить военную обязанность для всех медиков, вернуть военные кафедры во все медицинские вузы, вернуть кафедры тактической медицины и медицинской подготовки во все военные вузы.

По словам первого заместителя министра здравоохранения Александры Павленко, Минздрав привлек специалистов и работает с экспертами по экстренной медицине, передал проект текста Военно-медицинской доктрины в Центр медицины катастроф.

"Главные вещи, которые определяются в каждой стране в военно-медицинской доктрине, это, сначала, маршрутизация, логистика пациента и распределение зон ответственности между учреждениями здравоохранения и между силовыми структурами. Это основные вещи, которые должны быть заложены для качественного документа. Мы готовы, эксперты есть", - сказала она и добавила, что Минздрав готов работать с этим вопросом.