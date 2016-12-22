В Одессе задержали двух человек при получении посылки с 500 таблетками психотропа

В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины задержали в почтовом отделении двух человек при получении посылки с 500 таблетками психотропного препарата.

Читайте такжеНаркотики влияют на моральные суждения людейКак сообщили УНИАН в пресс-службе Управления СБУ в Одесской области, 21 декабря правоохранители задержали двух человек в одном из почтовых отделений Одессы при получении международного отправления. «Сотрудники спецслужбы обнаружили в пакете, отправленного из одной из стран Бенилюкса 500 таблеток психотропного препарата МДМА», - рассказали в пресс-службе.

В дальнейшем во время обысков по месту жительства злоумышленников оперативники СБУ изъяли три пакета с наркотическим веществом PVP и обнаружили нарколабораторию, в которой дельцы планировали изготавливать товар на продажу.

Читайте такжеНаркомания у женщин часто начинается с обезболивающихОткрыто уголовное производство по ч. 2 ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается следствие.

Справка УНИАН. Метилендиоксиметамфетамин, МДМА — полусинтетическое психоактивное соединение амфетаминового ряда, относящееся к группе фенилэтиламинов. Сленговое название таблетированной формы - экстази. Входит в число наиболее популярных наркотиков.