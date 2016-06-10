Марихуана негативно влияет на мозг - исследование

Оказывается, длительное употребление марихуаны нарушает работу так называемой системы награды. Из-за этого люди, которые часто курят коноплю, не могут перед ней устоять. В исследовании ученых из Университета Техаса приняли участие 59 человек, употреблявших марихуану, и 70 добровольцев, которые коноплю не курили. Исследователи учли факторы, которые могли повлиять на результаты.

Читайте такжеМарихуана негативно влияет на способность распознавать эмоцииУчастникам показывали изображения предметов, связанных с курением конопли, таких как трубка, бонг, "косяк" и сигара, и разных фруктов, например, бананов, яблок и апельсинов. После этого добровольцы говорили, насколько сильно им хотелось употребить марихуану. Также исследователи следили за активностью мозга участников, рассказывает meddaily.ru со ссылкой на The Times of India.

Читайте такжеКурение "травки" влияет на мужскую психику сильнее, чем на женскуюИсследование показало: у любителей конопли при взгляде на приспособления для курения марихуаны сильно повышалась активность в орбитофронтальной коре, полосатом теле, передней части поясной извилины, предклинье и вентральной области покрышки. Эти части мозга связанны с вознаграждением. Нарушения в работе системы награды коррелировали с рядом проблем, к примеру, конфликтами в семье.