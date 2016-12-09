В Киеве 10 школ закрыты на карантин

В Киеве по состоянию на сегодня закрыты на карантин 10 школ, в некоторых из них занятия отменены только для отдельных классов. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщила заместитель председателя КГГА Анна Старостенко.

"На сегодня около 10 школ уже приняли такое решение (ввести карантин, - ред.). Есть такие случаи, когда школа полностью закрыта на карантин, есть такие случаи, когда закрывают 1-8 классы или только начальную школу", - отметила она.

Читайте такжеВ Киеве школы могут самостоятельно уйти на карантин, если гриппом заболели 20% учениковПо словам Старостенко, Киевская городская государственная администрация ежедневно следит за уровнем заболеваемости детей в школах и детсадах. "Ситуация по Киеву неоднородна. Средняя цифра заболеваемости детей в школах около 18%, что является меньше эпидпорога, который составляет 20%. В некоторых школах и классах мы видим значительное превышение этой цифры. Поэтому мы дали возможность каждой школе самостоятельно определить, вводят ли они карантин. Школа даже может определить конкретные классы, где вводится карантин", - добавила она.

Читайте такжеВ Киеве за неделю зарегистрировано почти 19,5 тысяч больных гриппом и ОРВИКак сообщалось, ранее Главное управление Госпродпотребслужбы в г. Киеве обратилось к председателю КГГА Виталию Кличко с просьбой распорядиться, чтобы учебные заведения закрывались на карантин в зависимости от эпидемиологической ситуации.