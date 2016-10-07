В Украину идет "гонконгский" грипп: в группе риска - маленькие дети

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии инфекционных заболеваний им. Громашевского Алла Мироненко на пресс-конференции в Киеве.

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"В следующем сезоне эпидемиологи ожидают циркуляцию вируса гриппа Н3N2, который появился в 2014 году в Гонконге. Для этого вируса характерно то, что по уровню заболеваемости он вызывает более интенсивные эпидемии: людей может заболеть больше, чем в прошлом году. Однако таких тяжелых случаев, как в прошлом году, не будет, когда мы имели много тяжелых, летальных случаев. Их обусловил вирус гриппа Н1N1 (Калифорния), вызвавший тяжелые осложнения именно у молодых взрослых людей", – сказала Мироненко.

Эксперт подчеркнула, что вирус гриппа Н3N2 поражает, прежде всего, пожилых людей и маленьких детей.

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"В особой группе риска дети, рожденные после 2008 года (организм которых не сталкивался с данным штаммом). Они должны быть защищены как можно тщательнее. У тех, кто встречается с этим вирусом впервые, могут быть осложнения в виде пневмонии", – отметила Мироненко.

По ее словам, в Украине циркуляция вируса гриппа Н3N2 (Гонконг), с высокой степенью вероятности начнется уже в декабре: именно тогда будут первые случаи заболеваемости.

"Этот штамм, как правило, "делает сюрпризы" под Новый год. Эпидемического порога циркуляция достигнет во второй половине января – первой половине февраля 2017 года. Мы ожидаем одну волну эпидемии гриппа", – подчеркнула Мироненко.