Эпидемический порог по гриппу и ОРВИ превышен в пяти областях и Киеве - эпидемиологи



Как сообщили УНИАН в Центре контроля и мониторинга заболеваний Минздрава Украины, за 48-ю неделю гриппом и ОРВИ в Украине заболели 229448 людей, из них 69,5 % - дети в возрасте до 17 лет.

Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ среди населения Украины составляет 538,7 на 100 тысяч населения, что на 13,3% больше прошлой недели.

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Самый высокий показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ зарегистрированыв Киевской – 914,7, наименьший – в Закарпатской областях – 281,5 на 100 тыс. населения.

В Днепропетровской, Запорожской, Луганской, Харьковской, Черновицкой областях Украины и городе Киеве интенсивные показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ превысили эпидемические пороги от 3,5 % в Запорожской до 50,9 % – в Черновицкой. В других областях показатели в пределах от -0,1 % в Волынской до -67,5 % в Ивано-Франковской.

На отчетной неделе темп прироста среди взрослых и детей до 17 лет увеличился на 10,6 % и 19,5 % соответственно, в основном за счет увеличения заболеваемости более, чем на 20 % в восточных регионах страны.

Удельный вес госпитализированных среди лиц, обратившихся за медицинской помощью, выше на 15,1 %. В сравнении с прошлой неделей при предоставлении медицинской помощи в условиях стационара замедлился рост госпитализации детей в возрасте до 4 лет и заметно возрос среди детей школьного возраста.

На 48 неделе 2016 года зарегистрирован и подтвержден методом полимеразной цепной реакции летальный случай от гриппа в Сумской области мужчину из группы риска (диабет), 52 года.

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За 48 неделю 2016 года проведено 458 исследований образцов материала от больных гриппом и ОРВИ методом иммунофлюоресцентной микроскопии, из них в 26,9 % случаях получены положительные результаты. В структуре выявленных респираторных вирусов методом иммунофлюоресцентной микроскопии, как и ранее, доминируют вирусы парагриппа; в сравнении с прошлой неделей доля вирусов типа А увеличилась в 3 раза.

С начала эпидемического сезона специалистами вирусологических лабораторий методом ПЦР исследовано 426 образцов материалов от пациентов с подозрением на грипп и ОРВИ, в 30 % определены РНК вирусов гриппа типа А. В этом эпидсезоне среди положительных находок доминирует штамм вируса гриппа типа А(H3) сезонный, определенный в 81,3 %. В течение отчетной недели в 9 областях при лабораторных исследованиях образцов материалов от пациентов с подозрением на грипп определено РНК вирусов гриппа типа А.

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С начала эпидемического сезона против гриппа вакцинировано 45346 человек. Из них 41642 лица из групп эпидемического и медицинского риска. Объем прививок против гриппа ниже среднего по Украине в 18 регионах. Самый высокий уровень - в Николаевской области. Больше всего привитых против гриппа детей в Запорожской и Николаевской областях. Удельный вес детей, привитых против гриппа составляет 17 %.