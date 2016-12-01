В Киеве перинатальный центр планируют создать на базе роддома №1
В Киеве второй перинатальный центр планируется создать на базе родильного дома №1 на улице Арсенальной в Печерском районе.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, представляя Киевскому городскому голове Виталию Кличко запланированные для реализации в столице проекты в рамках реформирования сферы медицинских услуг.
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«Роддому исполняется 100 лет, и мы предлагаем и уже закладываем средства на следующий год, чтобы трансформировать этот роддом в полноценный перинатальный центр. У нас один перинатальный центр есть. Но надо второй, потому что проблема нарастает как снежный ком, чтобы детям, недоношенным, дать право на жизнь», - сказал Поворозник.
Также он сообщил, что планируется модернизация и переформатирование еще двух коммунальных учреждений города - Киевской больницы №4, Киевского городского детского диагностического центра.
По словам Поворозника, эти три указанных медучреждения будут переведены «с бюджетного в хозяйственный кодекс, что даст им возможность заниматься хозяйственной деятельностью, дополнительно зарабатывать средства и распоряжаться ими для развития больницы в целом».
Как сообщал УНИАН, ранее Поворозник заявлял о планах открыть в 2017 году еще один перинатальный центр в столице.
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По его словам, согласно мировым статистическим данным, каждый десятый ребенок в мире является преждевременно рожденным. В Украине ежегодно рождается приблизительно 20 тыс. недоношенных детей, из которых 4 тыс. имеют вес менее полутора килограммов.
В Киеве первую помощь преждевременно рожденным детям оказывают в перинатальном центре, который создан в 2012 году на базе роддома №7. Ежегодно в нем выхаживают около 450 недоношенных детей.