Главный иммунолог Киева: родители должны нести ответственность за отказ от вакцинации ребенка

16:51, 02 августа 2016
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Есть прецеденты в мире, если родители отказываются от вакцинации, их вызывают в суд. 

Вакцинация против полиомиелита / Фото: УНИАН

Родители должны нести ответственность за отказ от вакцинации своего ребенка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил главный детский иммунолог Киева Федор Лапий.

«В Днепре больной столбняком ребенок сейчас подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. На сегодняшний день ее кормят через зонд. Сыворотка была доставлена. Мы должны понимать, что эту болезнь мы можем предотвратить единственным способом - вакцинацией. Другого пути не существует. Ребенок 2011 года рождения имел доступ к вакцинации. Как рассказывали мне коллеги из Днепра, мама девочки ездила в Донецк консультироваться, нужно ли ее ребенку вакцинироваться. Там врач сказал, что «ее ребенок не для вакцинации», хотя ни одного противопоказания у девочки не было. И здесь - сектор ответственности врачей, которые работают в государственном поле, как и родителей», - отметил Лапий.

Читайте такжеМинздрав инициирует разработку Национальной стратегии иммунизации в УкраинеОн подчеркнул, что столбняк - это тяжелая болезнь, которая забирает жизнь.

«Если пациент выживает, нужен длительный период для реабилитации. Если ребенок заболел генерализованным столбняком, в 50% случаев болезнь заканчивается летально. Единственный способ уберечься от столбняка - это вовремя вакцинироваться», - сказал главный иммунолог столицы.

Он подчеркнул, что применение противостолбнячной сыворотки является способом лечения и экстренной профилактики столбняка, если не была проведена вовремя вакцинация, ревакцинация или если человек вообще не был привит.

Читайте такжеВ Украине в этом году вакцинированы против туберкулеза только 11,5% детей«Когда ребенок не защищен - не вакцинирован, он подвергается смертельной опасности. Это сектор ответственность ювенальной юстиции. Есть прецеденты в мире, если родители отказываются от вакцинации, их вызывают в суд. Конечно, вы можете иметь свои мировоззренческие убеждения, религиозные и тому подобное. Но общество устанавливает определенные правила жизни: лечение, посещение коллективов. В Украине доминируют мифы по поводу вакцинации, о противопоказаниях к прививкам, которые часто распространяют за деньги», - отметил Лапий.

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