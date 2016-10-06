В Черкасской области от отравления суррогатным алкоголем умер мужчина
В поселке Чернобай Черкасской области от отравления суррогатным алкоголем умер мужчина.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Золотоношской местной прокуратуры Черкасской области, «скорая помощь» 2 октября доставила в реанимационное отделение Чернобаевской районной больницы жителя поселка с предварительным диагнозом «острая интоксикация, отравление неизвестным суррогатом алкоголя». Вечером 3 октября мужчина скончался в больнице, не приходя в сознание.
Следствие установило, что фальсифицированную водку, которую выпил мужчина, он приобрел в местном магазине.
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Золотоношской прокуратурой открыто уголовное производство по факту незаконного сбыта алкогольных напитков, что привело к отравлению людей, по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 204 (незаконное изготовление и сбыт подакцизных товаров из недоброкачественного сырья, представляющих угрозу для жизни и здоровья людей, и приведших к отравлению людей или иным тяжким последствиям) Уголовного кодекса Украины.
Проводятся первоочередные следственно-розыскные действия для установления объективных обстоятельств правонарушения.
Как сообщал УНИАН, первые смерти от отравления алкоголем были зафиксированы в Харьковской области 22 сентября.
Впоследствии смертельные случаи от отравления зафиксировали в Донецкой, Луганской, Николаевской и Житомирской областях. Прокурор Харьковской области сообщил о задержании организатора и трех пособников производства суррогатного алкоголя.
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По состоянию на утро 5 октября в Украине был зарегистрирован 101 случай отравлений фальсифицированным алкоголем, умер 51 человек.