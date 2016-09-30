98% пострадавших из-за алкогольного отравления погибают до госпитализации - медики

Как сообщили УНИАН в Госпродпотребслужбе, на долю алкоголя приходится более 60% всех отравлений, что завершаются летально.

Причем, 98% пострадавших от отравления погибают до госпитализации, то есть до начала оказания медицинской помощи. Только медицинский работник способен объективно оценить состояние больного.

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Лечение алкогольного отравления требует введения ряда медикаментозных средств. В большинстве случаев лечение алкогольного отравления осуществляется в отделениях интенсивной терапии больниц. Несвоевременно и неправильно оказанная первая помощь часто приводит к смерти.

При появлении первых признаков отравления (тошнота, многократная рвота, головокружение, замедленность дыхания, сердечная аритмия, пот на лбу, ослабление пульса) необходимо срочно обратиться за квалифицированной медицинской помощью. Поэтому знание признаков таких интоксикаций поможет не только своевременно получить неотложную помощь, но и спасти себе жизнь.

Самолечение или игнорирование признаков отравления приводит к летальному исходу.