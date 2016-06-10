Чем раньше дети начинают выпивать, тем быстрее становятся алкозависимыми

В Украине необходимо предотвращать возникновение проблемы алкоголизма, применяя ограничительные меры, касающиеся, прежде всего, доступности продажи и рекламы алкоголя.

Об этом заявил на пресс-конференции по случаю 81-й годовщины начала движения Анонимных алкоголиков в мире главный врач Киевского городского центра здоровья Отто Стойко.

«Как показывает практика, чем раньше дети начинают употреблять алкоголь, тем быстрее они становятся зависимыми от него. Пиво – это первый алкогольный напиток, с которым знакомятся дети, наиболее распространенный для употребления среди детей...У нас псевдокультура создана, я бы так сказал, у нас создан алкогольный культ», - сказал он.

По словам Стойко, в том числе и благодаря рекламе, создается такая атмосфера, будто бы алкоголь – это неотъемлемый атрибут жизни.

Читайте такжеРевность повышает риск развития алкоголизма - ученые«Если вы посмотрите рекламу определенных брендов, то рекламируется чистая вода, хорошее отборное зерно... не рекламируется, что это алкоголь, он разрушает семьи, что он разрушает печень, что он разрушает сердце, что у нас 40 тысяч смертей в Украине, связанных со злоупотреблением алкоголем, и что около 1 миллиона человек имеют проблемы - физические и психические расстройства», - добавил врач.

Он подчеркнул, что эта тема очень уязвима, и должна быть предотвращена.

«Насколько важно, чтобы эта тема была предотвращена, чтобы не развивали мы реабилитационные услуги и лечебные, а чтобы мы развивали с вами профилактику, здоровый образ жизни, чтобы действительно пили чистую воду и ели здоровые продукты... надо ограничивать и делать все мероприятия, в первую очередь общественного здоровья, для того, чтобы сделать менее доступным алкоголь, прежде всего для детей», - сказал Стойко.

Он подчеркнул, что ограничения должны касаться как доступности продажи алкоголя, так и рекламы.

Читайте такжеПрепарат от гипертонии лечит алкоголизм Справка УНИАН. «Анонимные алкоголики» (АА) – это добровольное всемирное сообщество мужчин и женщин из всех слоев общества, которые встречаются вместе, чтобы достичь и поддерживать трезвость. Единственным требованием для членства является желание бросить пить. Нет никаких вступительных или обязательных взносов за членство в АА. Сейчас группы АА успешно работают более чем в 180 странах мира.