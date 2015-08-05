Штаб Ахметова помогает семье, пострадавшей при обстреле 1 августа в Донецке

Гуманитарный штаб Рината Ахметова оказывает адресную медицинскую и психологическую помощь семье, пострадавшей при обстреле поселка Октябрьский, который находится близ донецкого аэропорта.

Во время обстрела поселка 1 августа в дом семьи попал снаряд, жилье полностью сгорело. Родители и двое детей 6-ти и 14-ти лет получили незначительные травмы, у старшей дочери – контузия.

Семья обратилась в Штаб Рината Ахметова за помощью в проведении медицинского обследования для обоих детей, которые после случившегося находились в шоковом состоянии.

«Гуманитарный штаб оперативно организовал полное обследование для деток. Серьезных травм у них не выявлено, но требуется поддерживающее лечение. В соответствии с заявками лечащих врачей мы закупили и передали семье необходимые медикаменты», - рассказала Юлия Герасименко, специалист направления «Адресная помощь» Штаба Рината Ахметова.

Также с детьми и мамой работают психологи Штаба, которые через индивидуальные консультации помогают справиться с шоком от произошедшего. На данный момент семья проживает у родных в Донецке.

На сегодняшний день Гуманитарный штаб оказывает адресную медицинскую помощь и получает оперативную информацию о состоянии здоровья 12 мирных жителей Донецкой области, среди которых 3 детей, получивших травмы разной степени тяжести в ходе обстрелов за последние 3 недели.

Гуманитарный Штаб Рината Ахметова оказывает сопровождение раненым мирным жителям Донецкой и Луганской областей, приоритетно детям, начиная с августа 2014 года. За год работы адресную медицинскую помощь получили более 450 человек, в том числе 83 ребенка.