Ещё 15 мирных жителей Донбасса получили адресную помощь на лечение от Штаба Ахметова

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гуманитарного штаба Рината Ахметова, помощь оказана 9 деткам возрастом от 1 месяца до 16 лет, которые находятся на неподконтрольной Украине территории Донбасса, а также на линии соприкосновения. Они получили поддержку в лечении ДЦП, порока сердца, врожденных заболеваний головного мозга и центральной нервной системы, эпилепсии.

Среди них новорожденная девочка из прифронтового Дзержинска, которая при рождении получила поражение центральной нервной системы. Специалисты Штаба передали для малышки все необходимые медикаменты.

Читайте также20 тысяч детей Донбасса получили психологическую помощь от Штаба АхметоваКроме этого, медикаментозная помощь оказана и 6-м взрослым мирным жителям Донбасса, которые страдают тяжелыми хроническими заболеваниями и не имеют финансовой возможности пройти лечение самостоятельно. Им, в соответствии с заявками, специалисты программы «Адресная помощь» передали необходимые медпрепараты.

За время работы Гуманитарного штаба Рината Ахметова адресная медицинская помощь была оказана 5 010 взрослым и детям из Донецкой и Луганской областей.

Кто и как может получить адресную помощь от Штаба Ахметова?

Дети, которым необходимо:

Проведение неотложных операций (только при наличии медицинского направления на операцию с перечнем медикаментов на бумажном носителе):

ранения в результате боевых действий на Донбассе;

ургентные неотложные операции;

протезирование.

Неотложное лечение (только при наличии медицинского направления на лечение с перечнем медикаментов на бумажном носителе):

тяжелобольные дети;

дети, получившие ранения в результате боевых действий на Донбассе;

технические средства реабилитации (костыли, ходунки, палочки, трости и др.).

Взрослые, которые нуждаются в:

Проведении неотложных операций (только при наличии медицинского направления на операцию с перечнем медикаментов на бумажном носителе):

ранения в результате боевых действий на Донбассе;

ургентные неотложные операции;

протезирование.

Неотложном лечении (только при наличии медицинского направления на лечение с перечнем медикаментов на бумажном носителе):

тяжелобольные;

мирные жители, получившие ранения в результате боевых действий на Донбассе;

технические средства реабилитации при ранении в результате боевых действий на Донбассе (костыли, ходунки, палочки, трости и др.)

Льготные категории взрослых, которые могут подать заявку на рассмотрение:

Пенсионеры-инвалиды I и II группы (при наличии документального подтверждения);

Инвалиды I и II группы (при наличии документального подтверждения);

Семьи, воспитывающие детей-сирот, детей под опекой (при наличии документального подтверждения);

Многодетные семьи с 3 и более детьми до 18 лет (при наличии документального подтверждения);

Матери-одиночки или вдовы с детьми до 18 лет (при наличии документального подтверждения);

Семьи СЖО (семьи, в которых находится более чем один тяжелобольной человек, например, мать с онкологией и ребенок с ДЦП, или 2 инвалида 1 группы и т.д.).

География рассмотрения заявок на адресную медицинскую помощь

Донецкая и Луганская область (территории неподконтрольные Украине, на которых не осуществляются социальные выплаты, нет государственного финансирования медицинских учреждений и программ);

Только вынужденные переселенцы, выехавшие из зоны АТО, которые имеют справку переселенца.

Обратите внимание: помощь оказывается только при наличии медицинской справки.

Заявки на адресную помощь в лечении и приобретении медикаментов можно оставлять на горячую линию Гуманитарного штаба Рината Ахметова (0800 509 001) и электронный адрес helpdonbass@fdu.org.ua.