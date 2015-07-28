Штаб Рината Ахметова помогает в лечении мирных жителей, раненых при обстрелах

Авдеевка. В местной городской больнице находятся четверо пострадавших мирных жителей. Двое изних – сотрудники Авдеевского коксохимзавода, получившие ранения при исполнении служебных обязанностей, когда предприятие подверглось обстрелу.Им оказана финансовая помощь на дальнейшее лечение.

Также на лечении в местной больнице находится супружеская пара, получившая ранения при обстреле города 22 июля. Гуманитарный штаб готов оперативно оказать необходимую медикаментозную помощь, как только поступит заявка.

Марьинка и Курахово. Первая партия медикаментов переданасупружеской паре из Марьинки, которая попала под артиллерийский обстрел возле собственного дома 19 июля. На данный момент оба супруга находятся в травматологическом отделении городской больницы Курахово, у обоих множественные огнестрельные осколочные ранения нижних конечностей и брюшной полости,самостоятельно они не передвигаются. По словам лечащего врача, им предстоит длительный период лечения и реабилитации.

В больнице №5 Запорожья проходят лечение 2-е раненых жителей Курахово. Мужчины 1967 и 1989 года рождения получили множественные травмы из-за обстрела автомобиля на трассе близ марьинского КПП. Оба находятся в состоянии средней тяжести. Специалисты Штаба Рината Ахметова оперативно закупили и передали для них необходимые препараты. Прогнозируемый период лечения и реабилитации – более 3-х месяцев.

Волноваха. На днях в местную больницу с легкими осколочными ранениями поступила женщина.

«Ей была оказана неотложная медицинская помощь, в госпитализации не нуждалась. Мы готовы оказать медикаментозную поддержку при необходимости в дальнейшем лечении. На данный момент под нашим сопровождением находится 9 пострадавших мирных жителей: одним мы уже передаем необходимые медикаменты, для остальных готовы это сделать, если будут соответствующие заявки от лечащих врачей», – рассказала Ирина Темерко, руководитель направления «Адресная помощь» Штаба Рината Ахметова.

По распоряжению Рината Ахметова Гуманитарный Штаб оказывает сопровождение раненым мирным жителям Донецкой и Луганской областей, приоритетно детям, начиная с августа 2014 года. За этот период адресную медицинскую помощь получили более 450 человек, в том числе 80 детей.