Во Львове в результате отравления в ресторане уже госпитализированы 42 человека.

Об этом УНИАН сообщили в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Львовского городского совета.

Как отмечается в сообщении, с 12 по 14 мая в областную инфекционную больницу с диагнозом «пищевая токсикоинфекция» и «острая кишечная инфекция» госпитализированы 42 человека, из них 4 ребенка в возрасте до 18 лет, которые питались в ресторане на площади Рынок во Львове.

Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий по локализации и ликвидации вспышки.

Как сообщал УНИАН, по факту массового отравления людей после приема пищи в ресторане львовские правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм, установленных в целях предупреждения инфекционных заболеваний и массовых отравлений). Назначен ряд экспертиз, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Как информировали УНИАН во Львовской областной инфекционной больнице, среди пострадавших в результате отравления один гражданин Турции, жители Киева и Львова, Днепропетровской и Житомирской областей, а также работники ресторана.