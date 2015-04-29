В Донецк выехала финальная в апреле автоколонна с продуктами от Штаба Ахметова

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гуманитарного штаба Рината Ахметова, сегодня, 29 апреля, из Днепропетровска в Донецк отправилась финальная в апреле автоколонна с продуктами для мирных жителей Донбасса от Гуманитарного Штаба Рината Ахметова. Также это завершающая колонна 18-го Гуманитарного рейса.

«26 большегрузных автомобилей доставят в логистический центр Штаба на «Донбасс Арене» 520 тонн продуктов: сахар, муку, крупы, макароны, рыбные консервы, паштет, овсяные хлопья, сгущенное молоко. Эта доставка продуктов позволит волонтерам уже в Донецке сформировать 45 тысяч наборов выживания для мирных жителей Донбасса. Особенностью этой колонны является то, что мы в срочном порядке доставляем консервы из сардины, которые войдут в продуктовые пакеты вместо тушенки, которая была возвращена поставщику из-за неудовлетворительного качества. Благодаря этому наборы выживания будут сформированы вовремя, и мы уверены, что люди получат качественные продукты», – прокомментировал отправку колонны волонтер Гуманитарного штаба Максим Ровинский.

Гуманитарный груз, который везет сегодняшняя автоколонна в Донецк, предназначен для самых социально незащищенных категорий мирного населения за линией соприкосновения в Донецкой и Луганской областях: для стариков, инвалидов, многодетных матерей и других граждан льготных категорий.

Напомним, с учетом этой автоколонны, всего в апреле 2015 года Гуманитарный штаб Рината Ахметова планирует доставить мирному населению Донбасса 500 тысяч наборов выживания и 30 тысяч детских наборов.