Обратиться на горячую линию штаба Ахметова теперь можно через Интернет

На сайте Гуманитарного штаба Рината Ахметова (www.fdu.org.ua) появился новый сервис «Помощь онлайн».

На данный момент он работает в тестовом режиме, но мирные жители Донбасса уже могут получить консультацию или обратиться за помощью через Интернет.

«В среднем на горячую линию поступает 1500 звонков в сутки, а иногда звонков еще больше, и в такие дни дозвониться проблематично», – рассказала Оксана Крючкова, руководитель колл-центра Гуманитарного штаба. «Мы уверены, что новый сервис позволит обрабатывать еще больше обращений от мирных жителей Донбасса, а значит, даст возможность увеличить число тех, кому поможет Штаб Рината Ахметова», – подчеркнула она.

Диалог с пользователем, обратившимся за помощью онлайн, начинает робот, который может отвечать на самые часто задаваемые вопросы самостоятельно, без привлечения оператора-человека. Например, где выдают продуктовые наборы, кто может обратиться за помощью или как получить медикаменты. Если человеку необходима нестандартная информация, то к разговору подключается дежурный оператор колл-центра.

Благодаря использованию современных технологий количество людей, которые получат ответы на свои вопросы, и скорость обслуживания нуждающихся в помощи Гуманитарного штаба Рината Ахметова увеличится.