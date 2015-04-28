Обратиться на горячую линию штаба Ахметова теперь можно через Интернет
Новый сервис позволит обрабатывать еще больше обращений от мирных жителей Донбасса
На сайте Гуманитарного штаба Рината Ахметова (www.fdu.org.ua) появился новый сервис «Помощь онлайн».
На данный момент он работает в тестовом режиме, но мирные жители Донбасса уже могут получить консультацию или обратиться за помощью через Интернет.
«В среднем на горячую линию поступает 1500 звонков в сутки, а иногда звонков еще больше, и в такие дни дозвониться проблематично», – рассказала Оксана Крючкова, руководитель колл-центра Гуманитарного штаба. «Мы уверены, что новый сервис позволит обрабатывать еще больше обращений от мирных жителей Донбасса, а значит, даст возможность увеличить число тех, кому поможет Штаб Рината Ахметова», – подчеркнула она.
Диалог с пользователем, обратившимся за помощью онлайн, начинает робот, который может отвечать на самые часто задаваемые вопросы самостоятельно, без привлечения оператора-человека. Например, где выдают продуктовые наборы, кто может обратиться за помощью или как получить медикаменты. Если человеку необходима нестандартная информация, то к разговору подключается дежурный оператор колл-центра.
Благодаря использованию современных технологий количество людей, которые получат ответы на свои вопросы, и скорость обслуживания нуждающихся в помощи Гуманитарного штаба Рината Ахметова увеличится.