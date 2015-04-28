В Донецк отправится финальная в апреле автоколонна с продуктами от штаба Ахметова

26 большегрузных автомобилей доставят в логистический центр Штаба на «Донбасс Арене» 520 тонн продуктов: сахар, муку, крупы, макароны, рыбные консервы, паштет, овсяные хлопья, сгущенное молоко.

Эта доставка продуктов позволит волонтерам уже в Донецке сформировать 45 тысяч наборов выживания для самых социально незащищенных категорий мирного населения Донецкой и Луганской областей.

Выезд автоколонны запланирован из Днепропетровска на 8:00.

Гуманитарный штаб приглашает журналистов, представителей Днепропетровской областной государственной администрации, ГСЧС, МВД и международных организаций принять участие в мониторинге и опломбировании машин перед отправкой, сопровождении автоколонны по всему маршруту следования из Днепропетровска в Донецк. Начало мониторинга машин завтра, 29 апреля, в 7:30 по адресу: г. Днепропетровск, ул. Маршала Малиновского, 122.

Напомним, с учетом этой автоколонны, всего в апреле 2015 года Гуманитарный штаб Рината Ахметова планирует доставить мирному населению Донбасса 500 тысяч наборов выживания и 30 тысяч детских наборов.