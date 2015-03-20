До 60% гипертоников в столице и Киевской области не смогли приобрести лекарства по низким ценам

Из 1,2 миллиона больных гипертонией в столице и Киевской области 700 тысяч человек (до 60%) не смогли приобрести лекарства по более низким ценам в рамках «пилотного» проекта по частичному возмещению стоимости медпрепаратов в 2012-2014 годах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Счетной палаты, коллегия ведомства рассмотрела аудит эффективности использования субвенции из государственного бюджета местным бюджетам г.. Киева и Киевской области на частичное возмещение стоимости лекарственных средств для лечения лиц с гипертонической болезнью. Результаты проверки показали неэффективность механизма предоставления этим больным возможности приобретения лекарств по низким ценам в 2012-2014 годах.

Аудиторы установили, что за указанный период Министерство здравоохранения Украины вместе с местными государственными администрациями не отработало на должном уровне вопрос частичного возмещения стоимости лекарств. В то же время департаментами здравоохранения Киевской городской и Киевской областной государственных администраций, которые были главными распорядителями субвенции на местных уровнях, допущены отдельные нарушения требований нормативно-правовых актов в этом направлении.

Вследствие этого было освоено 6,4 млн грн из выделенных 36 млн грн, что свидетельствует о неэффективном управлении средствами субвенции.

Кроме того, перед субъектами хозяйствования в г.. Киеве по состоянию на 1 января 2015 г. образовалась задолженность за отпущенные населению лекарственные средства в сумме 4,6 млн грн.

В связи с тем, что реализация «пилотного» проекта в 2015 году и последующие годы не предусмотрена, источник возмещения этой суммы ни в государственном, ни в городском бюджете. Киев не определен. Возникшая ситуация создает риски привлечения к участию в других социальных проектах (таких как обеспечение больных инсулином) субъектов хозяйствования различных форм собственности, занимающихся розничной торговлей лекарственными средствами.

Как следствие, социальный эффект в Киеве и Киевской области от реализации «пилотного» проекта, целью которого было удешевление лекарств для больных гипертонией, оказался незначительным, поскольку 700 тысячам пациентов учреждений здравоохранения всех форм собственности из 1,2 миллиона человек, состоящих на учете, вообще не удалось воспользоваться этим преимуществом. Вместе с тем, для каждого, кто приобрел лекарства от гипертонии по рецептам, снижение их стоимости существенно не сократило расходы, поскольку в среднем скидка оказалась незначительной, и составила ориентировочно в Киеве - 22 грн, в области -19 грн за год.

С учетом приведенных фактов Коллегия Счетной палаты отметила, что форма предоставления финансовой помощи гражданам, страдающим гипертонической болезнью, нуждается в совершенствовании, в частности, в направлении введения предоставления больным из числа социально незащищенных категорий населения адресной помощи.