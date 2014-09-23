Минздрав планирует внедрить универсальную систему реимбурсации лекарств

Министерство здравоохранения Украины планирует внедрить универсальную систему реимбурсации лекарств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель министра здравоохранения Украины по вопросам евроинтеграции Юрий Савко.

«В Украине реализуется пилотный проект для больных с гипертензией. Это является тестовым проектом в части внедрения системы реимбурсации в Украине. Минздрав планирует развивать эту тему. Мы думаем, что пора переходить от имплементации к внедрению универсальной системы реимбурсации, которая бы в пределах имеющегося государственного финансирования давала бы людям с хроническими заболеваниями надежду на то, что они не будут иметь проблем с обеспечением лекарственными средствами», - сказал Савко.

Он также выразил надежду, что Украине помогут международные эксперты.

«Мы ожидаем на помощь европейского экспертного сообщества, Европейского бюро ВОЗ в Украине при введении системы реимбурсации. В Украине тоже есть хороший экспертный потенциал», - сказал Савко.

Он также отметил, что Минздрав планирует усовершенствовать систему регистрации лекарственных средств в Украине.

«Это позволит упростить доступ пациентов к качественным лекарственным средствам, минимизирует риски по поставкам медицинских препаратов и т.д.», - сказал Савко.

*** Реимбурсация - частичное возмещение третьей стороной расходов на приобретение населением медицинских препаратов, которой, как правило, выступает государственный фонд. Однако расходы на реимбурсацию могут финансироваться за счет бюджетных средств, ресурсов внебюджетных фондов медицинского страхования, в частности добровольных и др.