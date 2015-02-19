Депутаты поддержали предложения выделить средства для лечения больных гипертонией

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения поддержал предложения относительно выделения средств из Государственного Бюджета на частичное возмещение стоимости лекарств для лечения больных гипертонией, сообщили УНИАН в пресс-службе народного депутата Украины Андрея Шипко.

Такое решение принято во время заседания профильного Комитета ВР сегодня, 19 февраля. В частности, члены комитета поддержали инициативу народного депутата Андрея Шипко о внесении предложений к проекту изменений в Госбюджет 2015, определив целевые расходы из государственного бюджета местным бюджетам на частичное возмещение стоимости лекарственных средств для лечения лиц с гипертонической болезнью в размере 190 млн грн.

«Мы не можем оставлять больных без необходимых им лекарств под прикрытием пустого Бюджета. Я убежден - люди должны получать необходимую компенсацию. Людям нужно лучше помочь лечить гипертонию, чем оставить их наедине с инсультом или инфарктом», - отметил в комментарии журналистам Андрей Шипко.

Как известно, с 2012 года действовало Постановление Правительства о компенсации расходов на лекарства для больных гипертонией. И благодаря этой программе более трех миллионов пациентов имели доступ к лечению. Возросло количество пациентов, которые начали системное лечение. По статистике Минздрава Украины, количество больных гипертонической болезнью в 2014 году составляло 9 миллионов человек, из них в рамках пилотного проекта получили постоянное лечение 3,2 миллиона (35,1%). Анализ показателей показал четкую закономерность по снижению числа инсультов среди больных гипертонической болезнью и вызовов скорой медицинской помощи по поводу гипертонических кризов. Процент рецептов, по которым осуществлено частичное возмещение стоимости лекарственных средств, задействованных в пилотном проекте от общего количества выписанных рецептов по Украине с января до декабря 2014 года составил почти 70%. Количество аптечных учреждений, участвовавших в пилотном проекте, составила 8 106, что вполне удовлетворяло потребности больных.

По мнению врачей, больные гипертонической болезнью крайне нуждаются в продолжении проекта, поскольку для лиц из социально-незащищенных слоев населения это единственная возможность активно продолжить лечение гипертонической болезни и предотвратить осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы. По прогнозным показателям, продолжение этой программы позволит получить следующие результаты к 2016 г.: уменьшение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в трудоспособном возрасте (от 20 до 65 лет) на 10-20%; уменьшение количества инсультов - не менее чем на 20% (80 - 90 тыс. на год).

Справочно: среднеевропейский показатель лечения артериальной гипертензии составляет около 27%, а в отдельных странах, в частности в Чехии, этот показатель на уровне 51%.