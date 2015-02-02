Волонтеры доставили в Черниговский военный госпиталь раненых бойцов

Об этом УНИАН сообщили в департаменте информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Черниговской облгосадминистрации.

В соответствии с сообщением, вчера волонтеры при содействии властей Черниговской области снарядили и отправили на восток государства автобус. Сегодня утром в областной военный госпиталь он привез на лечение 43 раненных черниговских бойца. Часть из них получили ранение во время боев в районе Углегорска.

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Сейчас волонтерский центр собирает продукты питания, вещи первой необходимости и лекарства для раненных земляков, которые находятся в госпиталях на востоке Украины.

Между тем, до сих пор не обнародовано точное количество погибших и раненых из 13-го отдельного мотопехотного батальона.

Так, 31 января городской председатель Чернигова Александр Соколов во время сессии городского совета заявил о том, что во время боев погибли шесть бойцов, 16 получили ранения, трое попали в плен.

1 февраля во время веча в поддержку бойцов и их семей в Чернигове председатель областного совета Николай Зверев отметил, что 11 бойцов пропали без вести, двое погибли, 12 получили ранения (трое из них находятся в тяжелом состоянии), три бойца – в плену.

Волонтеры сообщают о четырех погибших и 21 раненом.

29 января неподалёку от Углегорска Донецкой области произошел бой, в котором понес потери черниговский 13-й отдельный мотопехотный батальон.