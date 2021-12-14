Вместо того чтобы необдуманно разрывать связь с любимым после очередной ссоры, стоит сначала понять, конец ли это или всего лишь очередной нелегкий период, который нужно пройти вместе.

Часто после очередной ссоры у многих из нас в голове мелькает: "А может, пора расстаться?" На самом деле безоблачные отношения бывают только в кино, а периодические разногласия между двумя любящими людьми - норма. Поэтому, вместо того чтобы необдуманно разрывать связь с любимым, стоит сначала понять, конец ли это или всего лишь очередной нелегкий период, который нужно пройти вместе.

"Мы плачем при расставании с человеком, но кто знает, может быть оставшись с ним, мы пролили гораздо больше слез" - цитирует психолог Юлия Медведева на своей странице в Instagram американскую модель Диту фон Тиз и предлагает разобраться с основными признаками того, что в отношениях нужно поставить точку.

Разные цели

Если вы хотите в ближайшее время стать мамой и мечтаете о собственном доме, а ваш возлюбленный не считает жилищный вопрос приоритетным, а думает, что главное в жизни - путешествия, а дети этому только мешают, задайте себе вопрос: что вас, собственно, объединяет?

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Отсутствие общих целей неизбежно станет в ваших отношениях камнем преткновения и причиной постоянных ссор.

Избегаете секса

Если вы долго вместе, не стоит ожидать того уровня страсти, который был в начале отношений - это абсолютно нормально. Свои коррективы в интимную жизнь вносят стрессы на работе, усталость и плохое самочувствие. Но если вы замечаете, что всячески пытаетесь избежать секса с вашим партнером - это достаточно тревожный сигнал.

Не доверяете партнеру

Измена или серьёзный обман может не просто спровоцировать кризис отношений, но и лишить вас способности верить любимому человеку. Если спустя время вы обнаруживаете, что не можете простить и забыть, а значит и доверять - это верный признак того, что в отношениях пора ставить точку.

Ссоритесь по любому поводу

Этот пункт особенно важен, если поводом для ссор становятся вещи, которые вы раньше воспринимали достаточно спокойно. Например, его компьютерные игры стали вызывать раздражение. Если ваша раздраженность не результат объективных внешних обстоятельств, например, проблемы на работе, и у вас нет страха потерять человека - возможно, это начало конца.

Не скучаете

Вы можете уехать на несколько дней или неделю и особо не вспоминать о человеке. Вам все больше времени хочется проводить врозь, а мысли о расставании приносят облегчение.

Раньше вы звонили каждый день и рассказывали, чем занимались. Интересовались, как дела у близкого вам человека. Теперь делиться не хочется ничем. А за советом вы скорее пойдете к другу / подруге.

Учитывая советы экспертов вам нужно с холодной головой оценить вашу конкретную ситуацию, а не рубить все с плеча и подавать документы на развод.

Напомним, ранее эксперт озвучила вопросы, которые необходимо обсудить с возлюбленным до похода в ЗАГС.

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Автор: Виолетта Орлова