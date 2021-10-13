Такое разрешение монархи получают впервые в истории человечества.

В Голландии члены семьи монархов могут вступать в однополые браки и не терять из-за этого ни свой титул, ни права на трон.

Об этом заявил премьер-министр страны Марк Рютте, пишет Sky News.

Премьер-министр прояснил этот момент после того, как в недавно вышедших книгах увидели заявление, что для голландских монархов такое невозможно. Против однополых союзов в королевской семье также высказывался предшественник Рютте в 2000 году.

Премьер Рютте написал письмо, адресованное парламенту, в котором заявил, что "времена теперь другие".

"Кабинет министров не считает, что наследник престола или монарх должен отказаться от титула, если он или она пожелает жениться на человеке своего пола", — цитирует издание Рютте.

Как отмечает BBC News, несмотря на заявление кабинета министров о возможности однополых браков в королевской семье, неизвестно, мог бы ребенок, появившийся в таком союзе, наследовать престол. Особенно в случае усыновления или донорства спермы.

При возникновении такой ситуации этот вопрос будет рассмотрен парламентом Нидерландов, который, в том числе, занимается одобрением браков королевской семьи, отметил Рютте.

"Давайте не будем загадывать наперед", — предложил премьер. Согласно действующей редакции Конституции Нидерландов, наследовать королю или королеве может только "законный потомок".

На практике это означает, что крон-принцесса Катарина-Амалия, которой сейчас 17 лет, в будущем может жениться, а не выйти замуж.

Представители правящей династии вопрос не комментировали.

Отметим, однополые браки в Нидерландах получили легальный статус еще в 2001 году.

Напомним, Нидерландская монархия ─ одна из самых молодых монархий Европы, причем в этой в королевской семье довольно своеобразные правила. Главой семьи является на сегодня король Виллем-Александр и его супруга королева Максима.

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Автор: Виктория Гордиенко