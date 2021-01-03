Сообщается, что всего в течение этого периода в Германии было заключено 958 тысяч браков. Таким образом, доля однополых среди них меньше 8 %.

После введения в октябре 2017 года равноправия по вступлению в брак, независимо от пола, и к концу 2019 года в Германии зарегистрировали более 73 тысяч однополых пар.

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Как пишет DW, однополые браки в Германии разрешены с 1 октября 2017 года.

С того времени и до конца 2019 года в стране зарегистрировали около 47 тысяч таких браков, а также 26,3 тысяч пар перерегистрировали как официальный брак разрешенные ранее партнерства.

Такие цифры приводятся в ответе федерального правительства Германии на запрос одной из депутатских групп в Бундестаге.

Сообщается, что в целом в течение этого периода в Германии было заключено 958 тысяч браков. Таким образом, доля однополых среди них составила менее 8 процентов. При этом статистических данных за 2020 год предоставлено не было.

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Автор: УНИАН