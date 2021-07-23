Первая пара женится уже сегодня, 23 июля.

Свадьба в настоящем дворце в стиле классицизма: сегодня во Львове можно обручиться во дворце Потоцких.

Как говорится в сюжете ТСН, после 20-летнего перерыва там снова будут регистрировать браки. Правда, только быстрые - так называемый "брак за сутки".

Как пишет ZAXID.NET в управлении юстиции рассказали, что эту услугу возобновят в дворце Потоцких уже сегодня, 23 июля.

"Это будет первая пара, которая поженится. Соответственно будет официальное открытие новой локации для быстрого заключения брака", – пояснил пресс-секретарь Западного межрегионального управления юстиции Владимир Семенюк.

Напомним, с середины 70-х годов ХХ века дворец Потоцких использовали, как дворец торжественных событий. А в 2002 году там открыли музей. Теперь же рядом с музейными экспонатами создавать новые семьи. Сегодня во дворце Потоцких женят первую пару молодоженов.

"Брак за сутки" во Львове можно также заключить в еще четырех локациях: аэропорту им. Даниила Галицкого, стадионе "Арена-Львов", Шевченковском Гае и КП "Событие 24/7". Документы для получения такой услуги требуют такие же, как для обычного бракосочетания, но сама процедура значительно упрощена.

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Автор: Виктория Гордиенко