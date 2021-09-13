Эксперты с помощью приложения по экспресс-доставке из магазинов сделали анализ трех миллионов продуктов, заказанных американцами за год.
Это позволило определить спрос на разные предметы быта в разные месяцы и дни недели. Среди продуктов оказались и презервативы, пишет maximonline.
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Впрочем, и семейные пары получают возможность побыть наедине именно в выходные, когда на помощь с детьми приходят бабушки.
А вот самый непопулярный для покупки (и, видимо, использования) презервативов день - это понедельник.
Ранее эксперты озвучили рейтинг надежности самых популярных методов контрацепции.