На помощь исследователям пришли презервативы и их спрос в магазинах.

Эксперты с помощью приложения по экспресс-доставке из магазинов сделали анализ трех миллионов продуктов, заказанных американцами за год.

Это позволило определить спрос на разные предметы быта в разные месяцы и дни недели. Среди продуктов оказались и презервативы, пишет maximonline.

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Впрочем, и семейные пары получают возможность побыть наедине именно в выходные, когда на помощь с детьми приходят бабушки.

А вот самый непопулярный для покупки (и, видимо, использования) презервативов день - это понедельник.

Ранее эксперты озвучили рейтинг надежности самых популярных методов контрацепции.

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Автор: Виолетта Орлова