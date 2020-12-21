Как полюбить секс с презервативом / фото pixabay.com

Презервативы часто пользуются дурной репутацией: мол, снижают чувствительность, неприятны на ощупь и плохо сидят на пенисе. Учитывая, что лечить инфекцию или решать вопрос с беременностью еще неприятнее, можно ответить, что без секса чувствительности вообще не будет.

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Сейчас есть презервативы разного размера и толщины. Как перестать считать их препятствием для секса и сделать его частью - рассказываем подробнее.

  • Помните, что это важно

Презервативы — единственный барьер от инфекций: таблетки, кольца и уколы не спасают, пишет Cosmo. Лечить инфекции — долго и дорого (а папилломавирус, например, и вовсе может спровоцировать рак), так что если он отказывается надевать презерватив, пусть знает, что секса не будет.

  • Сделайте его частью сексуальной жизни

Презерватив не должен быть барьером для сексуальной жизни. Самое важное — подобрать правильную модель и размер. Это можно сделать и не вовремя секса, накупив разных вариантов. Слишком большой или маленький презерватив способен испортить все удовольствие, а правильно подобранный только усилит его.

  • Практикуйтесь

Это больше относится к мужчинам, хотя если надевать презерватив на его пенис будешь ты, практика тоже пригодится. Тогда вы не будете терять драгоценные секунды во время секса на то, чтобы найти правильное положение.

  • Выберите момент

Презерватив нужно надевать на полностью эрегированный член до контакта с вульвой, анусом или лицом. Так что после прелюдии — самое время. Если вы оба достаточно возбуждены, эти несколько секунд ни на что не повлияют.

  • Держите их поблизости

Пусть презерватив лежит возле кровати или другого места, где вы решили заняться сексом. Долгое путешествие в ванную или на кухню может испортить настроение.

  • Держите связь

Если ты в эти секунды ничем не занята, не нужно хвататься за телефон. Вы оба должны быть готовы к продолжению банкета. Поговорите друг с другом, скажите пару ласковых слов, — пригодится все.

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Автор: УНИАН