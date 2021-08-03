Ранее суд запретил мужчине связываться с женой, которая больше с ним не проживает.

Американец Джейкоб Дан преследовал бывшую жену, признаваясь ей в любви оригинальным способом. Мужчина решил обратиться к женщине, переименовав ее плейлисты в файлообменной сети Napster. Однако, таким образом, он нарушил решение суда о запрете любым способом связываться с женщиной.

Как пишет The Verge, еще в 2018 году суд штата Огайо выдал временный ордер, запрещавший Джейкобу Дану связываться с женой, которая больше с ним не проживает. Мужчина согласился, что понимает условия этого ордера, но позже все же решил выйти на связь с экс-супругой.

Он переименовал плейлисты на аккаунте файлообменника Napster, к которому имел доступ и он, и женщина. Название одного из плейлистов он сменил на: "Я хочу, чтобы у нас все получилось. А ты? Я сделаю все, что угодно". Другой плейлист он переименовал в "Я люблю тебя больше, чем когда-либо...ты все еще любишь меня?".

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Мужчина не отрицал в суде нарушение условий ордера, хотя позже без результатно пытался отозвать свое заявление и оспорить его. На слушании дела о вынесении приговора он заявил, что не понял правил, хотя ранее согласился с ними.

Протокол судебного заседания показывает, что мужчину приговорили к условному сроку.

Этот случай показывает серьёзную проблему, когда преследование происходит через аккаунт, который два человека согласились делить.

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Автор: Иван Бойко