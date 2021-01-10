Слова любви и поддержки верные спутники счастливых отношений

Слова любви и поддержки верные спутники счастливых отношений. Есть фразы, которые счастливые партнеры говорят друг другу каждый день.

Читайте такжеНазваны явные признаки того, что парень действительно хочет быть с девушкойКакие именноэто фразы рассказало издание cosmo.com.ua.

1. «Я люблю тебя». Это ключевой момент. Партнеры в счастливых отношениях никогда не упускают момента, чтобы еще раз сказать эти слова и не считают, кто и сколько раз их повторил, боясь переборщить.

2. «Спасибо». Это не только признак хорошего воспитания – в счастливых отношениях люди не воспринимают друг друга, как должное, а наоборот, очень ценят. Поэтому они высказывают благодарность партнеру даже за самые мелкие поступки.

3. «Доброе утро» и «Спокойной ночи». И речь здесь не только о днях, когда вы засыпаете и просыпаетесь не вместе – счастливые пары желают друг другу приятных снов и приветствуют каждый день просто, чтобы проявить заботу о партнере.

4. «Прости меня». Опять же, многие просят прощения друг у друга. Но зачастую эти слова произносятся в надежде, что партнер скажет то же самое или затем, чтобы формально закончить ссору. Но люди, состоящие в счастливых отношениях, извиняются совершенно искренне и действительно прилагают усилия, чтобы загладить свою вину.

5. «Горжусь тобой», «Я так рад/рада за тебя». Признавать достижения своей второй половины и искренне радоваться за нее - не самое легкое дело, особенно, если ты не можешь похвастаться таковыми. Тем не менее, счастливые пары умеют отбросить свою личную неуверенность и искренне порадоваться за партнера. Каждый из участников гармоничных отношений понимает, что у него есть своя собственная жизнь и дорога к успеху, поэтому всячески поощряет партнера к достижению новых высот.

6. «Мы – классная команда!». Возможно, подобная формулировка более привычна для дружеских отношений, но партнеры в счастливой паре прекрасно знают, что такое быть командой. Да ,они двое взрослых и самодостаточных людей, которые любят друг друга, но, в то же время, они готовы действовать сплоченно и сообща в решении проблем или достижении целей.

7. «Мне очень повезло с тобой». Люди в счастливых отношениях понимают, как им повезло встретить друг друга. Они готовы признаваться в этом всем на свете, но самое главное, что они говорят об этом своим партнерам.

8. «Береги себя». Счастливые влюбленные переживают о благополучии друг друга и делают все для того, чтобы избранник был счастливым, здоровым и в безопасности. Все это наглядно демонстрирует простая фраза «Береги себя», которую стоит считать негласным признанием в любви.

9. «Повеселись там». Как бы нам этого не хотелось, мы не можем проводить абсолютно все время в компании возлюбленного: есть мальчишники, деловые корпоративы и другие мероприятия, на которые приглашают без +1. Мудрость заключается в том, чтобы искренне пожелать партнеру хорошо провести время без ревности и сарказма. Это демонстрирует то, что ты личность независимая и вполне можешь наслаждаться вечером, проведенным наедине.

10. «Как прошел твой день?». Люди в счастливых отношениях искренне интересуются жизнью друг друга, они всегда обсуждают все плохое и хорошее, происшедшее за день. Кроме того, они умеют слушать, не перебивая и всегда готовы поддержать партнера, если у него нет настроения.

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Автор: УНИАН