Центр общественного здоровья отмечает, что исследованием поведения мужчин, имеющих сексуальные отношения с мужчинами, будет охвачено 6 900 человек из группы риска в 16 городах.

В Центре общественного здоровья заявляют, что биоповеденческие исследования являются нормальной практикой для изучения распространения болезней.

Об этом говорится в сообщении на сайте ЦОЗ.

Читайте такжеУченые доказали: мужская бисексуальность существует

"Биоповединческие исследования является нормальной практикой во всех странах мира. Они позволяют эпидемиологам понять: как люди, находящиеся в группе риска инфицирования какой-то болезнью, себя ведут; как вирус или инфекция распространяется; как сделать программы по профилактике эффективными и доступными", - сказано в нем.

Центр общественного здоровья отмечает, что исследованием поведения мужчин, имеющих сексуальные отношения с мужчинами, будет охвачено 6 900 человек из группы риска в 16 городах.

Каждый из респондентов должен пройти опрос и ряд тестов на ВИЧ, вирусные гепатиты B и C и сифилис, в том числе путем забора сухой капли крови для определения недавней инфекции и вирусной нагрузки ВИЧ.

В сообщении подчеркивается, что такие исследования требуют тщательной подготовки и обучения как региональных координаторов, так и медицинских работников, которые будут проводить тестирование респондентов, что делает их достаточно дорогими.

Данное биоповеденческое исследования финансирует Центр контроля и профилактики заболеваний США (СDC).

Бюджет тщательно прорабатывался и прошел согласование с донором, однако Центр общественного здоровья надеется, что с помощью механизма Prozorro удастся снизить стоимость закупки.

Как сообщал УНИАН, Центр общественного здоровья Минздрава объявил тендер на 10 миллионов гривень на изучение поведения геев.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН