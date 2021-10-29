Каждая коробка содержит два презерватива и будет стоить около 3,6 доллара, рассказал изобретатель.

В Малазии гинеколог Джон Танг Инг Чин заявил о создании первого в мире универсального презерватива для женщин и мужчин. Изобретатель надеется, что Wondaleaf Unisex Condom помогут людям беречь свое здоровье независимо от пола или сексуальной ориентации.

Так, как пишет Reuters, Джон Танг Инг Чинь заявил, что изобрел первый в мире унисекс презерватив. С одной стороны, у него есть клейкое покрытие, с помощью которого контрацептив можно прикрепить к влагалищу или пенису. Для дополнительной защиты он покрывает и прилегающую к гениталиям область. Он изготовлен из полиуретана, который используют в повязках для ран, поэтому он тонкий и гибкий, но прочный и водонепроницаемый.

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"Надев презерватив, вы не почувствуете, что он там", – уверяет он.

Поскольку клей наносится только на одну сторону презерватива, его можно вывернуть и использовать независимо от пола.

По словам гинеколога, Wondaleaf прошел несколько раундов клинических исследований и поступит в продажу в декабре этого года.

Каждая коробка содержит два презерватива и будет стоить около 3,6 доллара (14,99 малазийских рингитов или около 95 гривень). При этом средняя цена за десять презервативов в Малайзии составляет 4,8-9,6 доллара (20-40 рингитов или 127-253 гривни).

"Я надеюсь, что со временем это станет важным дополнением ко многим методам контрацепции, которые используются для предотвращения нежелательной беременности и заболеваний, передающихся половым путем", – сказал Тан Инг Чинь.

A Malaysian company is getting ready to launch what it says will be the world’s first unisex condom https://t.co/RaZV9gNtfSpic.twitter.com/Yp8RfLRC1d — Reuters (@Reuters) October 28, 2021

Напомним, как писал УНИАН, американские ученые разработали новый метод мужской контрацепции. Он имеет два ключевых преимущества – безопасность для организма, а также возможность сохранить детородную функцию, утверждают эксперты.

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Автор: Виктория Гордиенко