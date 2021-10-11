По словам учредителей, магазин пользуется популярностью.

В Британии двое художников, которые ранее болели раком, открыли первый секс-шоп для онкобольных. Там можно купить не только секс-игрушки, но и артобъект.

Как пишет 24 канал со ссылкой на Dazed, чтобы помочь людям с раком жить полноценной жизнью, художники проконсультировались с юристами, врачами, психологами, сексологами и онкобольными. Кроме стандартных товаров на сайте магазина можно найти практические советы о том, "как решиться на сложный разговор".

"Люди не умеют говорить о раке, так же как не умеют говорить о сексе", – отметил один из основателей магазина Брайан Лобель.

По его словам, идея заключалась в том, чтобы войти в этот относительный вакуум, где люди не говорят об этих проблемах, и наполнить его множеством вариантов, возможностей, ресурсов и вдохновением.

"Рак и его лечение часто имеют серьезные последствия для половой жизни человека", – объясняет основательница магазина Джун Лин Го.

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Операции могут привести к удалению частей органов или образованию рубцов, тогда как химиетерапия и лучевая терапия имеют широкий спектр побочных эффектов, от истощения и колебания веса, до эректильной дисфункции, сухости влагалища и повышенного риска инфекции.

По словам учредителей, магазин пользуется популярностью.

"Если у вас проблема, вы покупаете продукт для ее решения. Но мы осознаем, что не все проблемы, которые возникают у людей, связаны с раком и половой близостью, могут быть решены с помощью наших продуктов", – отметил Брайан.

Ранее, как писал УНИАН, эксперты из Бельгии рассказали, как БДСМ-практики влияют на людей.

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Автор: Виктория Гордиенко